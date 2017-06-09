В Москве суд арестовал бывшего адвоката бизнесмена Пономарева

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы санкционировал арест адвоката Михаила Загорского, который ранее оказывал юридические услуги бизнесмену Константину Пономареву, известному по многолетней судебной тяжбе с IKEA за долг в почти 10 миллиардов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Загорского меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 августа", — сказала судья Татьяна Васюченко.

Загорского, который представлял интересы Пономарева в одном из дел, обвиняют в искусственном создании доказательств (часть 3 статьи 306 УК РФ), а также в подкупе или принуждении к даче показаний (часть 1 статьи 309 УК РФ).

Ранее в пятницу суд арестовал самого Пономарева по обвинению в ложном доносе, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Речь идет о судебных тяжбах бизнесмена с "Кубаньэнерго", которой он якобы предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, а также с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Вину бизнесмен не признает, отмечая, что "не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления".

Кроме того, Пономарев и IKEA ведут многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил у IKEA 9,8 миллиарда рублей. Однако впоследствии эти решения были отменены.