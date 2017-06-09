Пропавший год назад в Москве мальчик найден живым

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пропавшего в 2016 году из квартиры на севере Москвы пятилетнего ребенка нашли в машине с двумя мужчинами на трассе Минск-Могилев, сообщил врио начальника управления информации и общественных связей (УИиОС) ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Ранее сообщалось, что правоохранители нашли в Белоруссии пропавшего из квартиры на севере Москвы пятилетнего ребенка.

"Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Республики Беларусь установили местонахождение пропавшего в 2016 году пятилетнего ребенка", – сказал Титов, чьи слова приводятся на сайте столичного главка МВД,

По его словам, на трассе Минск-Могилев правоохранители остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин и разыскиваемый ребенок. Мальчик был доставлен в ОВД Могилевского райисполкома, в настоящее время решается вопрос о его возвращении домой.

По данным ведомства, весной прошлого года в полицию обратилась бабушка с заявлением о пропаже своего пятилетнего внука, который проживал вместе с ней. Со слов женщины, мать ребенка состояла в незарегистрированном религиозном объединении, члены которого увезли мальчика в неизвестном направлении.

Отмечается, что руководитель этого религиозного объединения совместно со своими помощниками и последователями через интернет "неоднократно занимались вовлечением в свое объединение девушек, проживающих на территории РФ".