Российские пограничники оштрафовали эстонских рабочих, убиравших территорию

ТАЛЛИН, 9 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Российские пограничники оштрафовали двух рабочих предприятия, которое занимается расчисткой приграничной территории от кустарника и деревьев, сообщает эстонский департамент полиции и погранохраны (ДПП).

Инцидент произошел в четверг в районе так называемого "Саатсеского сапога". Это участок российской территории площадью 115,5 гектара, по которому проходит эстонская автомобильная дорога. Останавливаться здесь запрещено.

Как сообщили в департаменте, рабочие ехали на автомобиле, руководствуясь картой в мобильном приложении. Мужчины не заметили предупреждающий знак и решили остановиться, чтобы определить дальнейший маршрут.

После этого к машине подошли российские пограничники, которые патрулировали этот район, и задержали нарушителей для проверки. Военные доставили обоих мужчин на погранзаставу, сообщив об этом эстонской стороне.

В тот же день российские и эстонские пограничники обсудили инцидент, подтвердив, что нарушение правил имело место. Обоим эстонцам выписали штраф в две тысячи рублей, после чего они вернулись на родину.

Руководитель пограничного кордона Саатсе Лыунаской префектуры ДПП Арви Суви отметил, что рабочие знали о требованиях к передвижению на приграничной территории.

"В прошлом году мы установили в этом районе дополнительные предупреждающие знаки, чтобы предупредить возможные нарушения, которые совершаются из-за невнимательности и по незнанию, и повысить информированность людей о действующем требовании. Мы советуем людям, передвигающимся в данной местности, быть очень внимательными и заранее выяснить при помощи местных пограничников или точной карты Земельного департамента, где проходит граница", — цитирует департамент слова Суви.

Эстонский чиновник подчеркнул, что карты мобильных приложений не всегда дают точную картину о расположении границы, что грозит возможным нарушением пограничного режима.