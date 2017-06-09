Российские пограничники оштрафовали эстонских рабочих, убиравших территорию

ТАЛЛИН, 9 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Российские пограничники оштрафовали двух рабочих предприятия, которое занимается расчисткой приграничной территории от кустарника и деревьев, сообщает эстонский департамент полиции и погранохраны (ДПП).
Как сообщили в департаменте, рабочие ехали на автомобиле, руководствуясь картой в мобильном приложении. Мужчины не заметили предупреждающий знак и решили остановиться, чтобы определить дальнейший маршрут.
После этого к машине подошли российские пограничники, которые патрулировали этот район, и задержали нарушителей для проверки. Военные доставили обоих мужчин на погранзаставу, сообщив об этом эстонской стороне.
В тот же день российские и эстонские пограничники обсудили инцидент, подтвердив, что нарушение правил имело место. Обоим эстонцам выписали штраф в две тысячи рублей, после чего они вернулись на родину.
Руководитель пограничного кордона Саатсе Лыунаской префектуры ДПП Арви Суви отметил, что рабочие знали о требованиях к передвижению на приграничной территории.
Эстонский чиновник подчеркнул, что карты мобильных приложений не всегда дают точную картину о расположении границы, что грозит возможным нарушением пограничного режима.