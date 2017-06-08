Суд обязал взыскать с экс-гендиректора "Мостовика" 635 миллионов рублей

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кировский районный суд Омска взыскал 635 миллионов рублей с бывшего генерального директора ООО НПО "Мостовик" Олега Шишов, виновного в неуплате налогов и мошенничестве, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По данным ведомства, суд установил, что Шишов, компания которого участвовала, в том числе в строительстве сочинских олимпийских объектов и Приморского океанариума, не доплатил 478 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.

Кроме того, при строительстве дороги из выделенных из бюджета Омской области 526 миллионов рублей по назначению Шишов потратил только 79 миллионов. Остальные средства были пущены на "иные цели". Позже часть из них (более 289 миллионов рублей) была возвращена в бюджет.

"Кировский районный суд Омска требования первого заместителя прокурора Омской области удовлетворил, постановив взыскать с Шишова 635 миллиона рублей в качестве материального ущерба", — говорится в сообщении.

"Мостовик" занимался проектированием и строительством в Сочи олимпийских объектов: Большой ледовой арены для хоккея с шайбой на 12 тысяч мест, санно-бобслейной трассы, объектов транспортной инфраструктуры.

В сентябре 2016 году Шишова Куйбышевский районный суд Омска признал виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупных размерах. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Представитель УФСИН по Омской области 28 марта сообщил РИА Новости, что Шишов вышел из омской колонии по решению суда об условно-досрочном освобождении.

Также Шишов проходит по делу о растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве океанариума в Приморье.