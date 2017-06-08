Пенсионерка, упавшая в ров с горячей водой в Бийске, скончалась в больнице

БАРНАУЛ, 8 июн — РИА Новости. Жительница Бийска, упавшая в ров с горячей водой, скончалась в больнице, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел неделю назад около одного из домов по улице Мерлина в Бийске Алтайского края. В образовавшийся ров из-за повреждения на теплотрассе АО "БийскэнергоТеплоТранзит" (обслуживает магистральные и квартальные тепловые сети от ТЭЦ "Бийскэнерго") провалилась женщина, проходившая мимо.

"Пенсионерка, провалилась в ров с горячей водой, получила 70% ожогов всего тела, в течение недели врачи боролись за ее жизнь, но она скончалась", — сказал собеседник агентства.

Ранее в "Бийскэнерго" рассказали, что женщина провалилась в пустоту, которая образовалась из-за невыявленного дефекта после гидравлических испытаний. Кроме того, в организации отметили, что через СМИ оповестили горожан об испытании и все выявленные повреждения огородили по всем нормам железобетонными конструкциями.