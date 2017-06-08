На Колыме из-за разрушения дороги в магаданский порт ввели режим ЧС

МАГАДАН, 8 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный в четверг ввел режим ЧС в регионе из-за разрушения единственной автодороги, ведущей в Морской торговый порт Магадана, сообщает мэрия столицы Колымы.

Магаданский морской торговый порт — главные ворота Колымы, через которые доставляется большая часть грузов в регион. Продукты питания, лекарства, техника и топливо везут преимущественно морем.

"Введение режима ЧС связано с разрушением автомобильной дороги по пути в Морской торговый порт, для ликвидации которого будет предпринят комплекс мероприятий по организации аварийно-восстановительных работ, организована работа по обеспечению безопасного проезда по улице Портовое шоссе к Морскому торговому порту и другие мероприятия", — говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС России по Магаданской области работает оперативный штаб, ситуацию на месте происшествия оценивает оперативная группа, сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по региону.

"Участок дороги расположен на берегу бухты Нагаева Охотского моря. Угроза разрушения дорожного полотна вызвана подмывом склона сопки приливными волнами и осадками. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечены необходимые силы и средства в соответствие с планами ликвидации ЧС в Магаданской области", — уточняет ведомство.