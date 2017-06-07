Жительница Чувашии избила и покусала полицейского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Жительница Чувашии предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти после того, как побила, покусала полицейского и расцарапала ему лицо, сообщает в среду СУСК по республике.

"Цивильским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Козловки… Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Козловский районный суд для рассмотрения по существу. За инкриминируемое преступление ей грозит до 5 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

По версии следствия, поздно вечером 26 марта обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте устроила ссору со своим супругом. Поскольку она при этом громко кричала, к ним подошли сотрудники правоохранительных органов, которые потребовали прекратить нарушать общественный порядок и проехать в отдел внутренних дел для решения вопроса о привлечении к административной ответственности за мелкое хулиганство. Злоумышленница, по данным следствия, "стала сопротивляться, хвататься за форменную одежду стражей порядка, а затем нанесла одному из них не менее трех ударов ногами по ногам, после чего схватила его за голову и расцарапала лицо".

Полицейские поместили нарушительницу в служебный автомобиль, но она "не успокаивалась и нанесла не менее пяти ударов ногами тому же полицейскому в область груди, после чего четыре раза укусила его за руки до крови", уточняет СУСК. В отделе полиции женщина продолжила вести себя буйно и "снова расцарапала лицо тому же сотруднику правоохранительных органов", успокоилась она только после приезда врачей скорой помощи, которые ввели ей успокоительное, добавляет следственное управление.

СУСК также сообщает, что злоумышленница, кроме привлечения к уголовной ответственности, оштрафована на 1 тысячу рублей за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному распоряжению сотрудника органов внутренних дел (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ).