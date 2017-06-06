В здании в Армавире взорвался кислородный баллон, есть пострадавшие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Кислородный баллон взорвался в одном из зданий в Армавире, есть пострадавшие, повреждено само здание, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 17.35 мск от ОД ЕДДС МО г. Армавир поступила информация о том, что в здании кислородно-наполнительного пункта по адресу: г. Армавир, ул. Мичурина, произошел взрыв кислородного баллона с последующим горением.

Загорание на площади около 20 кв. метров ликвидировано.

В результате повреждена кровля около 10 квадратных метров, наружная стена и внутренняя перегородка. Предварительно есть пострадавшие", — пояснили в МЧС.

В сообщении говорится, что до ближайшего жилого дома от места взрыва 350 метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа Армавирского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На месте работает оперативно-следственная группа СУ СК РФ по Краснодарскому краю.