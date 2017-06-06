Адвокат тверского стрелка рассказала о просьбе к полицейским убить его

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сергей Егоров, подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью, при задержании просил сотрудников правоохранительных органов застрелить его. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на адвоката арестованного Екатерину Степанову.

По словам защитника, перед тем как взяться за карабин, Егоров выпил почти два литра водки. Он начал трезветь, когда сотрудники МВД уже прибыли на место преступления. "Когда полицейские его задержали, он попросил застрелить его, поскольку стал осознавать, что натворил", — рассказала Степанова.

Адвокат также добавила, что Егоров каждое лето приезжал отдыхать в Редкино с женой, дочкой и матерью. Сейчас мужчина находится в разводе.

Трагедия в дачном кооперативе в Конаковском районе Тверской области произошла в ночь на 4 июня. По версии следствия, электрик Сергей Егоров после пьяной ссоры вооружился карабином и убил девять человек. Подозреваемый в совершении преступления арестован на два месяца.