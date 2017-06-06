В Чувашии вынесли приговор экс-судье, избившему пенсионерку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Верховный суд Чувашии приговорил бывшего мирового судью к 2,5 годам ограничения свободы за избиение пенсионерки и ее сына, а также обязал его выплатить компенсацию морального вреда, сообщили во вторник в СУСК по республике.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему мировому судье судебного участка №5 Ленинского района города Чебоксары 44-летнему Вячеславу Романову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных часть 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и пункта "а" части 2 статьи 116 УК РФ (нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений)… Приговором суда Романову назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы, с него в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что вечером 19 июня 2015 года в деревне Большое Яниково обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из своего автомобиля Nissan "и по малозначительному поводу вступил в словесный конфликт с 60-летней местной жительницей". В ходе ссоры он толкнул женщину так, что она упала на землю, после этого злоумышленник ударил ее по ноге, сломал левую руку, а затем нанес побои 32-летнему сыну потерпевшей, который попытался заступиться за мать.

Полномочия мирового судьи прекращены досрочно с 15 октября 2016 года. По информации СУСК, свою вину осужденный не признал, "однако его причастность к инкриминированным ему деяниям подтверждена заключениями ряда судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевших и большого количества свидетелей".

Кроме того, Романов привлечен к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По постановлению мирового судьи судебного участка №4 Московского района Чебоксар он на 1,5 года лишен права управлять транспортными средствами и оштрафован на 30 тысяч рублей, отмечает СУСК.