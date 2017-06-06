ВС Карелии вернется к делу фельдшера, не поверившей звонку тонущих детей
15:2006.06.2017
(обновлено: 15:21 06.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Верховный суд Карелии рассмотрит апелляционные жалобы потерпевших на приговор фельдшеру Ирине Щербаковой, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, после того, как заявители получат копии приговора в Суоярвском районном суде, сообщила РИА Новости во вторник представитель ВС.
"Рассмотрение жалоб должно было состояться сегодня, однако до начала судебного заседания со стороны потерпевших поступило ходатайство снять дело с рассмотрения, поскольку они не получили копии приговора в Суоярвском суде… Как только этот вопрос будет решен, дело вновь поступит в Верховный суд", — сказала собеседница агентства, уточнив, что пока Верховный суд республики направил дело в суд первой инстанции в Суоярвском районе.
Представитель ВС Карелии добавила также, что потерпевшие настаивают на ужесточении приговора фельдшеру. Она не конкретизировала их требования, поскольку податели жалоб пока не озвучивали свои претензии в ходе заседания ВС во вторник.
В начале апреля Суоярвский районный суд Карелии приговорил Щербакову к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери. Также были частично удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда.
Трагедия произошла 18 июня 2016 года.
К поиску ребенка из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" привлечено более 430 человек и 64 единицы техники, в том числе пять воздушных судов и 22 плавсредства.
Ранее сообщалось об обследовании почти 280 квадратных километров территории места ЧП, в том числе 60 квадратных километров акватории и шести квадратных километров дна озера.
Спасатели используют для поиска ребенка глубоководный телеуправляемый аппарат "Фалькон", поисковые работы на месте ЧП затрудняют сложный рельеф дна и погодные условия.
По информации источника в экстренных службах республики, уже обследованы водная поверхность Сямозера, 12 островов и более 60 километров береговой линии.
Глава Карелии Александр Худилайнен (на фото слева) выступил с инициативой о награждении девочки из детского оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро", которая вместе с участниками сплава на лодках попала в шторм, выбралась на берег и первая сообщила спасателям о трагедии.
Трагедия произошла в субботу, 18 июня. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе туристической группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. В итоге оба каноэ опрокинулись. По последним данным СК РФ, утонули 14 детей, тела 13 из них уже найдены. Пять сотрудников лагеря задержаны в рамках возбужденного уголовного дела.