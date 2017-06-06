ВС Карелии вернется к делу фельдшера, не поверившей звонку тонущих детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Верховный суд Карелии рассмотрит апелляционные жалобы потерпевших на приговор фельдшеру Ирине Щербаковой, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, после того, как заявители получат копии приговора в Суоярвском районном суде, сообщила РИА Новости во вторник представитель ВС.

"Рассмотрение жалоб должно было состояться сегодня, однако до начала судебного заседания со стороны потерпевших поступило ходатайство снять дело с рассмотрения, поскольку они не получили копии приговора в Суоярвском суде… Как только этот вопрос будет решен, дело вновь поступит в Верховный суд", — сказала собеседница агентства, уточнив, что пока Верховный суд республики направил дело в суд первой инстанции в Суоярвском районе.

Представитель ВС Карелии добавила также, что потерпевшие настаивают на ужесточении приговора фельдшеру. Она не конкретизировала их требования, поскольку податели жалоб пока не озвучивали свои претензии в ходе заседания ВС во вторник.

В начале апреля Суоярвский районный суд Карелии приговорил Щербакову к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери. Также были частично удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года.