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Происшествия

ВС Карелии вернется к делу фельдшера, не поверившей звонку тонущих детей

Сюжет:
Гибель детей на озере в Карелии (376)
15:2006.06.2017
(обновлено: 15:21 06.06.2017)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Верховный суд Карелии рассмотрит апелляционные жалобы потерпевших на приговор фельдшеру Ирине Щербаковой, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, после того, как заявители получат копии приговора в Суоярвском районном суде, сообщила РИА Новости во вторник представитель ВС.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Голодец призвала оперативно реагировать на сигналы детей об опасности
"Рассмотрение жалоб должно было состояться сегодня, однако до начала судебного заседания со стороны потерпевших поступило ходатайство снять дело с рассмотрения, поскольку они не получили копии приговора в Суоярвском суде… Как только этот вопрос будет решен, дело вновь поступит в Верховный суд", — сказала собеседница агентства, уточнив, что пока Верховный суд республики направил дело в суд первой инстанции в Суоярвском районе.

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото
© Фото : МЧС России
СК завершил расследование гибели детей на Сямозере
Представитель ВС Карелии добавила также, что потерпевшие настаивают на ужесточении приговора фельдшеру. Она не конкретизировала их требования, поскольку податели жалоб пока не озвучивали свои претензии в ходе заседания ВС во вторник.

В начале апреля Суоярвский районный суд Карелии приговорил Щербакову к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери. Также были частично удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года.

Поисковые работы на Сямозере
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК поиску ребенка из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" привлечено более 430 человек и 64 единицы техники, в том числе пять воздушных судов и 22 плавсредства.Сотрудник МЧС России обследует береговую линию при помощи беспилотного летательного аппарата во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
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К поиску ребенка из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" привлечено более 430 человек и 64 единицы техники, в том числе пять воздушных судов и 22 плавсредства.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкРанее сообщалось об обследовании почти 280 квадратных километров территории места ЧП, в том числе 60 квадратных километров акватории и шести квадратных километров дна озера.Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
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Ранее сообщалось об обследовании почти 280 квадратных километров территории места ЧП, в том числе 60 квадратных километров акватории и шести квадратных километров дна озера.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСпасатели используют для поиска ребенка глубоководный телеуправляемый аппарат "Фалькон", поисковые работы на месте ЧП затрудняют сложный рельеф дна и погодные условия.Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
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Спасатели используют для поиска ребенка глубоководный телеуправляемый аппарат "Фалькон", поисковые работы на месте ЧП затрудняют сложный рельеф дна и погодные условия.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПо информации источника в экстренных службах республики, уже обследованы водная поверхность Сямозера, 12 островов и более 60 километров береговой линии.Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
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По информации источника в экстренных службах республики, уже обследованы водная поверхность Сямозера, 12 островов и более 60 километров береговой линии.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкГлава Карелии Александр Худилайнен (на фото слева) выступил с инициативой о награждении девочки из детского оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро", которая вместе с участниками сплава на лодках попала в шторм, выбралась на берег и первая сообщила спасателям о трагедии.Глава Республики Карелия Александр Худилайнен (слева) отвечает на вопросы журналистов во время поисково-спасательных работ МЧС России на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
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Глава Карелии Александр Худилайнен (на фото слева) выступил с инициативой о награждении девочки из детского оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро", которая вместе с участниками сплава на лодках попала в шторм, выбралась на берег и первая сообщила спасателям о трагедии.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкТрагедия произошла в субботу, 18 июня. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе туристической группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. В итоге оба каноэ опрокинулись. По последним данным СК РФ, утонули 14 детей, тела 13 из них уже найдены. Пять сотрудников лагеря задержаны в рамках возбужденного уголовного дела.Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Трагедия произошла в субботу, 18 июня. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе туристической группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. В итоге оба каноэ опрокинулись. По последним данным СК РФ, утонули 14 детей, тела 13 из них уже найдены. Пять сотрудников лагеря задержаны в рамках возбужденного уголовного дела.
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