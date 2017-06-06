Потерпевшие по делу Немцова считают, что убийство до конца не раскрыто

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Потерпевшие по делу об убийстве политика Бориса Немцова не сомневаются в виновности большинства подсудимых, но считают, что преступление до конца не раскрыто, поскольку не найдены организаторы и заказчики, заявила в ходе прений в Московском окружном военном суде адвокат Ольга Михайлова.

"Потерпевшие считают, что лица, находящиеся на скамье подсудимых, причастны к преступлению, за исключением Хамзата Бахаева. Следствие предоставило, на наш взгляд, недостаточно доказательств в пользу его виновности", — сказала адвокат Михайлова, отметив, что не может просить присяжных вынести обвинительный вердикт. "Следствие не установило организаторов и заказчиков преступления", — пояснила она.

По словам Михайловой, сторона потерпевших "оставляет на усмотрение присяжных вердикт по данному делу".

"К сожалению, Следственный комитет не раскрыл полностью это зверское преступление. Не установлены все исполнители, заказчики этого убийства, его спонсоры", — сказала адвокат.

Михайлова также заявила, что заказчиков убийства необходимо искать "во властных структурах РФ". "Заказчиков нужно искать там", — сказала Михайлова.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.