Подозреваемые в подготовке теракта в Ростове-на-Дону отрицают свою вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Предполагаемые сторонницы международной террористической организации "Исламское государство"*, подозреваемые в организации теракта в Ростове-на-Дону, не признали свою вину во время предварительного слушания в Северо-Кавказском окружном военном суде, сообщила РИА Новости представитель суда Алена Катькало.

Ранее сообщалось, что двух сторонниц группировки будут судить за попытку устроить теракт в торговом центре Ростова-на-Дону в 2015-2016 годах. Фигурантки дела Татьяна Карпенко и Наталья Гришина обвиняются в приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывных устройств.

"Подсудимые не признают вину, слушания по существу назначены 14 июня", — пояснила Катькало.

По версии следствия, Карпенко и Гришина являются сторонницами исламистских радикальных движений и разделяют взгляды международных террористических организаций "Имарат Кавказ"* и "Исламское государство"*. Как полагает следствие, с октября 2015 по январь 2016 года обвиняемые планировали теракт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров города Ростов-на-Дону.

По версии следствия, для этого обвиняемые подготовили взрывчатые вещества и взрывные устройства, детонатор, а также саморезы в качестве поражающих элементов. Для скрытого ношения орудия поместили в камуфлированный жилет, считают в СК.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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