Отравившиеся конфетами в Чите подростки нашли их на улице

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. В Чите началась проверка после отравления пятерых подростков, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК Егор Марков.

Ранее сообщалось, что школьники попали в больницы с диагнозом "отравление неизвестным веществом", один из них находится в реанимации. По словам пострадавших, они ели конфеты "Бешеная пчелка".

"По предварительным данным, компания из пяти подростков в возрасте от 17 до 12 лет, четверо юношей и 12-летняя девочка, находилась в квартире. 17-летний юноша угостил всех конфетами, которые, с его слов, он нашел на улице", — сказал Марков.

По данным СК, один из пострадавших — 14-летний мальчик — находится в тяжелом состоянии.