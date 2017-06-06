Установлена личность пилота потерпевшего крушение в Адыгее вертолета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Личность пилота потерпевшего крушение вертолета Ми-2 в Адыгее установлена, сообщил РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Адыгее вблизи населенного пункта Сергиевское после возгорания двигателя, пилот скрылся с места происшествия. Как пояснили в Южном региональном центре МЧС, вертолет совершал обработку полей, жертв и разрушений в результате падения нет. Следователи организовали проверку.

"Пилот найден, личность установлена, он 52 года рождения. Крупного ущерба, по предварительным данным, в результате крушения нет. Белореченская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об авиационной безопасности. Пилот был просто выявлен, не задержан", — пояснил собеседник агентства.

В Южном следственном управлении на транспорте СКРФ добавили, что в данный момент пилот дает показания.