В Сочи из багажника машины на ходу выпал ребенок

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Сочи видеорегистратор зафиксировал, как из багажника автомобиля на полном ходу выпала девочка. Запись инцидента опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как ребенок падает из открывшегося внедорожника на проезжую часть, поднимается на ноги и плачет, в то время как сам автомобиль уезжает. Из двигавшейся следом машины выбегают мужчина и женщина, которые помогают девочке.

По информации местных СМИ, 39-летняя женщина за рулем Volvo перевозила в багажнике двух детей, при этом выпали они оба. Трехлетняя девочка, попавшая в объектив видеорегистратора, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, а другой ребенок не пострадал.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. В отношении водителя составили протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП о нарушении правил перевозки людей.