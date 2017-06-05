В Сочи из багажника машины на ходу выпал ребенок

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Сочи видеорегистратор зафиксировал, как из багажника автомобиля на полном ходу выпала девочка. Запись инцидента опубликована на YouTube.
По информации местных СМИ, 39-летняя женщина за рулем Volvo перевозила в багажнике двух детей, при этом выпали они оба. Трехлетняя девочка, попавшая в объектив видеорегистратора, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, а другой ребенок не пострадал.
Полиция начала проверку по факту произошедшего. В отношении водителя составили протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП о нарушении правил перевозки людей.