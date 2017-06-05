В Татарстане учитель лицея лишился работы после потасовки с учеником

КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Учитель технологии Шеморданского лицея в Татарстане уволен с работы после появившегося в интернете видео, на котором запечатлена его потасовка с учеником, сообщает прокуратура республики.

"Данный инцидент произошел 6 марта в Шеморданском лицее Сабинского муниципального района. На уроке технологии между учителем и учеником седьмого класса произошел конфликт, причиной которого стало нарушение дисциплины. При этом учитель ударил подростка линейкой, что вызвало его возмущение и подтолкнуло к агрессивным действиям и оскорблениям в адрес педагога. В дальнейшем конфликт перерос в потасовку", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, другой педагог, который зашел на шум в классе, также проявил безучастность и не пресек конфликт. При этом инцидент был зафиксирован одним из учеников на камеру мобильного телефона. Позже видео появилось в социальных сетях и СМИ.

Проведенная прокурорская проверка установила, что учитель технологии допустил грубое нарушение законодательства об образовании — в создавшейся конфликтной ситуации он не принял мер к ее пресечению, не использовал соответствующие педагогические приемы по недопущению агрессивного поведения учащегося и, более того, допустил непедагогическое поведение с применением физической силы. При этом администрацией образовательного учреждения, как отмечает прокуратура, не были своевременно приняты меры к расследованию случившегося, в том числе к выявлению виновных лиц и привлечению их к дисциплинарной ответственности.

"В целях устранения причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства, прокуратура района внесла в адрес руководителя районного управления образования представление, потребовав привлечь к ответственности виновных должностных лиц. В итоге учитель технологии был уволен по статье Трудового кодекса РФ "однократное применение методов воспитания, связанных с физическим насилием над личностью обучающегося", — сообщает надзорное ведомство.

По итогам проверки директору образовательного учреждения, его заместителю по воспитательной работе и еще одному педагогу объявлен выговор. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей ученика к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.