В Саратове арестовали мужчину, бросившего гранату в полицейских

САРАТОВ, 5 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове санкционировал арест местного жителя, задержанного по подозрению в посягательстве на жизнь полицейских, которые пришли к нему в дом с обыском, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

Ранее СУСК сообщило, что вечером 2 июня хозяин дома в Ленинском районе Саратова бросил, предположительно, гранату в полицейских, которые пришли к нему для проведения обыска, в результате чего двое полицейских получили травмы. По данным ГУМВД по региону, хозяин дома, который проверялся на причастность к незаконному хранению оружия, был пьян, а брошенное им взрывное устройство могло травмировать понятых, но полицейские прикрыли их собою.

"Судом по ходатайству следователя СК подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что арестованный 50-летний саратовец ранее уже был судим.

Ему вменяется посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.