В Самаре глава департамента градостроительства признался в передаче взятки

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, которого подозревают в предложении посредничества во взяточничестве, сообщили в пресс-службе следственного управления регионального СК РФ.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя департамента градостроительства города Самары Сергея Рубакова, подозреваемого в совершении преступления… предложение посредничества во взяточничестве", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2017 года Рубаков, предложил гражданину свое посредничество при передаче в качестве взятки денежных средств в сумме 2 миллионов 500 тысяч рублей неустановленным должностным лицам правоохранительных органов за содействие в принятии решения о прекращении в отношении гражданина уголовного дела. Находясь 2 июня в одном из ресторанов города Самары, Рубаков, получил требуемую сумму. После совершения преступления его задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области на месте происшествия.

"В настоящее время Рубаков задержан, при допросе в качестве подозреваемого он дал признательные показания, по месту его работы и по месту регистрации проведены обыски", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в понедельник в суде будет рассматриваться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области.