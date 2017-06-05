В ДТП под Красноярском погибли пять человек

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Красноярском, погибли пять человек, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

"На зеледеевской трассе, по предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли пять человек", — сказал он.

По данным полиции, ДТП произошло в 12 километрах от зеледеевского кольца в Емельяновском районе края, после столкновения автомобили загорелись.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства.