В Нижнем Тагиле во время грозы под упавшим деревом погиб мужчина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Мужчина скончался в Нижнем Тагиле под упавшим на него из-за грозы деревом; следствие проводит доследственную проверку по факту инцидента, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Инцидент произошел около трех часов назад в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. В коллективном саду, расположенном в местности под названием Ольховка, на мужчину упало дерево, в результате чего он скончался", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка. На место ЧП выехали следователи.

СУ СК РФ по Свердловской области уточняет, что погибший мужчина — житель Екатеринбурга. В Нижнем Тагиле он находился у родственников в гостях.