Трое из 22 пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью остаются в больнице

ВОРОНЕЖ, 3 июн — РИА Новости. Три человека из попавшего в аварию автобуса "Элиста — Москва", который столкнулся в Рязанской области с двумя легковыми автомобилями, остаются в больнице, сообщает в субботу министерство здравоохранения региона.

Авария с участием Lada Largus, Chevrolet Cruze и пассажирского автобуса Setra произошла 3 апреля около 9.00 мск в Михайловском районе на 195-м километре трассы Москва-Астрахань. В результате автобус опрокинулся. Водитель и один пассажир Lada Largus погибли на месте аварии, 22 пассажирам автобуса, среди которых шесть несовершеннолетних, на месте была оказана медицинская помощь. В больницу были доставлены 15 человек, в том числе, по уточненным данным, семь детей. Тяжелых травм, как ранее сообщала полиция, врачи ни у кого не обнаружили.

"Госпитализированы с травмами различной степени тяжести три человека, детей среди госпитализированных нет. Двенадцати пострадавшим помощь оказана амбулаторно", — говорится в сообщении.

По информации минздрава, администрацией Михайловского района была организована отправка пострадавших, получивших амбулаторную помощь, в Москву — по месту следования.

По предварительной информации полиции, причиной аварии стало то, что водитель Lada Largus выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу движущемуся в Москву пассажирскому автобусу Setra.

За два месяца в Михайловском районе Рязанской области это уже вторая авария с участием автобусов, выполняющих рейсы между Москвой и Элистой. Предыдущая авария произошла 5 апреля на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий". Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, находившийся на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу доставили 31 человека, в том числе водителя грузовика и восьмерых детей.