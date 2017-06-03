Ситуация в подтопленных паводком районах Ставрополья нормализовалась

ЛЕВОКУМКА (Ставропольский край), 3 июн — РИА Новости. Ситуация в подтопленных паводком районах Ставропольского края нормализовалась, продолжаются ремонтно-восстановительные работы, сообщил начальник ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Александр Иваницкий.

"Гидрологическая обстановка улучшилась, реки вошли в русло", — сказал он, добавив, что в настоящее время в трех населенных пунктах остаются подтопленными 307 жилых домов, в которых проживают 968 человек, в том числе 197 детей, а также 398 придомовых территорий с населением 1212 человек, включая 240 детей.

"В восьми населенных пунктах продолжаются аварийно-восстановительные работы", — пояснил Иваницкий.

Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании правительственной комиссии поручил усилить группировку специалистов в крае. "Планируем усиление группировки специалистами из Минсельхоза, Минтранса, Минстроя. Они должны заниматься восстановлением пострадавшей инфраструктуры. Там, где вода уходит, идут полномасштабные восстановительные работы. Восстанавливаем ливневки, дорожное покрытие, всю инфраструктуру для комфортного проживания людей", — сказал Пучков.

Он также поручил внимательнее относиться к пострадавшим жителям. "По поручению президента страны каждому пострадавшему должна быть оказана адресная конкретная помощь", — отметил министр.

Пучков сообщил, что, общаясь с жителями наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, услышал в адрес спасателей много слов благодарности. Однако есть и ряд проблем, которые необходимо решить. "Люди подходят со своими проблемами, которые касаются восстановления жилья, выплат компенсаций, другими проблемами — всем должна быть оказана адресная помощь", — сказал министр.

Глава МЧС поручил в течение трех суток завершить уборку подворий, восстановить заборы, провести санитарную обработку территории.