В Якутии перевернулся "Урал" с вахтовиками, пострадали шесть человек

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Шестеро вахтовиков пострадали при опрокидывании "Урала" в Якутии, они доставлены в больницу, сообщил РИА Новости представитель республиканского ГИБДД УМВД РФ.

"Примерно в 10.38 в 90 километрах от города Олекминск опрокинулся "Урал", двигавшийся в сторону Алданского района вдоль газопроводной ветки. По неустановленным пока причинам водитель допустил опрокидывание. В машине было 26 человек, вахтовики. Пострадали шестеро. Все они уже доставлены в больницу Олекминска, угрозы их жизни нет", — сказал собеседник.

По его словам, полиция проводит проверку по факту ДТП.