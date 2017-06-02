Приставы разыскивают хозяина львицы, напавшей на саратовского школьника

САРАТОВ, 2 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Судебные приставы объявили в розыск владельца львицы, напавшей на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области, и само животное, которое по решению суда подлежит изъятию, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь регионального УФССП Валентина Третьяк.

Нападение львицы на школьника произошло в Энгельсе 24 апреля, мальчик попал в больницу — по данным минздрава, он отделался царапинами. Суд 29 мая по иску прокурора запретил владельцу львицы Майи Егишу Ерояну содержать животное дома и решил изъять ее у владельца. Решение суда обращено к немедленному исполнению. Ответчик иск не признал, а его представитель заявила о намерении обжаловать решение. Ранее УФССП сообщило, что местонахождение Ерояна и львицы Майи установить не удалось.

"Судебным приставом вынесено постановление об объявлении должника — владельца львицы Майи в розыск ввиду того, что обнаружить мужчину и животное по указанным в исполнительном документе адресам не удалось", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что по словам родственников, в настоящее время Ероян предпринимает меры для передачи животного в зоопарк, однако документального подтверждения этому приставам пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Пензенский зоопарк согласился принять львицу Майю на содержание, но представитель Ерояна заявила, что сторона ответчика настаивает, чтобы животное в случае его изъятия было помещено в парк львов "Тайган" в городе Белореченск в Крыму.