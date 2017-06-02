Подмосковный омбудсмен назвал виновного в ДТП с автобусами

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ДТП в Коломенском районе Подмосковья произошло по вине водителя автобуса, переводившего детей, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, на 105-м километре федеральной автодороги М-5 столкнулись автобусы Scania и MAN. Пострадали 14 человек, в том числе восемь детей, находившихся в автобусе Scania. По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, госпитализировано было пятеро детей.

"По нашим сведениям, это ДТП произошло по вине автобуса, который перевозил детей: несоблюдение дистанции автобусом, который перевозил детей", — сказала Мишонова на пресс-конференции на тему "Безопасность детей в летний период в Подмосковье".

"У меня есть информация, что в Коломенскую ЦРБ было доставлено 13 пострадавших, это по данным минздрава Мособласти, из них 8 детей, пять детей было госпитализировано, в том числе трое детей находятся в отделении нейрохирургии. Возраст пострадавших детей 15-16 лет, двое детей находятся в отделении челюстно-лицевой хирургии", — добавила она.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что частный автобус перевозил детей в Истру на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности". Этот маршрут был зарегистрирован в ГИБДД.