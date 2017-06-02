В Алма-Ате из здания банка эвакуируют людей из-за сообщения о бомбе

АСТАНА, 2 июн – РИА Новости. Людей эвакуируют из здания банка в Алма-Ате из-за сообщения о якобы заложенной там бомбе, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель департамента внутренних дел города Салтанат Азирбек.

"Поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Жилстройсбербанка. В настоящий момент проводятся эвакуация граждан, оцепление предполагаемого места происшествия и мероприятия по поиску возможного взрывного устройства", — сказала Азирбек по телефону.

Она затруднилась назвать точное число человек, которые были эвакуированы, отметив, что такая информация к настоящему времени не поступала.

"Это, можно сказать, центр города, отдельно стоящее многоэтажное здание", — добавила Азирбек.