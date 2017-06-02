После перестрелки с двумя погибшими на западе Москвы возбудили дело

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после конфликта со стрельбой на западе Москвы, в результате которого погибли два человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

В пятницу ночью на улице Крылатские холмы в Москве произошла потасовка со стрельбой между двумя группами людей. В пресс-службе ГУМВД по Москве ранее сообщили, что два человека погибли, трое пострадали.

По данным СК, конфликт произошел между группой мужчин в лесополосе возле улицы Крылатские холмы. В результате конфликта двое мужчин скончались в больнице от огнестрельных и ножевых ранений, три находятся в тяжелом состоянии, сказала Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — пояснила Иванова.

Следователи допрашивают возможных очевидцев, назначен ряд судебных экспертиз, расследование дела продолжается.