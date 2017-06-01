Жительницу Тулы подозревают в том, что она убила и выбросила младенца

БРЯНСК, 1 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жительницу Тулы, которая подозревается в том, что задушила своего месячного сына подушкой и выбросила тело на помойку, говорится в сообщении СУСК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка по признакам преступления "убийство малолетнего".

"В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 29-летняя мать малолетнего ребенка", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 30 мая женщина, оставшаяся вдвоем в квартире со своим ребенком, накрыла его подушкой, перекрыв доступ к кислороду. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, она положила его тело в пакет и отнесла в мусорный контейнер, после чего сообщила о случившемся через социальную сеть отцу ребенка, добавляет следствие. Вернувшийся на следующий день отец ребенка не обнаружил в квартире ни сожительницы, ни ребенка и сообщил в правоохранительные органы.

Женщина будет направлена на психиатрическую экспертизу, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения, добавляет СУСК.