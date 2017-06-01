МЧС оказало психологическую помощь пострадавшим из-за пожаров в Сибири

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Психологи МЧС помогают жителям Красноярского края и Иркутской области, пострадавшим в мае от крупномасштабных пожаров, пережить эту сложную жизненную ситуацию, сообщил РИА Новости в четверг представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ.

Ранее ведомство сообщило, что 24 мая в результате пожаров в Красноярском крае и Приангарье в 10 населенных пунктах огнем были уничтожены 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек. Также огнем уничтожены шесть объектов экономики и 15 нежилых строений.

"Специфика психологической работы в случаях, когда люди остаются без жилья и другого имущества, заключается в том, чтобы снять агрессию, которую испытывают пострадавшие. Злость, горе, безысходность, стресс, шок, истерики – острые состояния, препятствующие способности человека объективно оценить ситуацию и принять взвешенные решения", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в числе основных задач, которые решают психологи МЧС совместно с коллегами из взаимодействующих ведомств в зоне чрезвычайной ситуации — "вернуть людям душевное равновесие, обрести уверенность в себе и найти силы, необходимые для восстановления уничтоженного огнём хозяйства".

По его словам, психологи также организовывают и сопровождают встречи населения с местными властями, чтобы такие мероприятия проходили конструктивно, а важная информация о принимаемых мерах воспринималась адекватно.

"Мы помогаем человеку найти выход из того хаоса, который в сложных жизненных ситуациях происходит в его голове и в его душе. Через диалог, беседу, разъяснение происходящих событий, психолог старается отвлечь человека от беды и мобилизовать его внутренние резервы на позитивные действия", — цитирует пресс-служба регионального центра слова представителя сибирского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС Дмитрия Муравского.

По оценке спасателей, менее чем за неделю психологам удалось полностью нормализовать эмоционально-психологическое состояние людей, и тем самым сохранить социальную стабильность в пострадавших от огня муниципалитетах. В настоящее время люди активно занимаются сбором документов, необходимых для приобретения нового жилья.