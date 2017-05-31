В Москве полиция выясняет, действительно ли мужчина пытался задавить людей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полиция проверяет обстоятельства инцидента в Москве с участием водителя иномарки, который, по данным граждан, пытался наехать на людей, а затем брызнул из газового баллончика в лицо двум мужчинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 18.17 на службу "02" поступило сообщение от граждан о том, что якобы водитель автомобиля Chevrolet попытался совершить наезд на пешеходов, после чего брызнул двум мужчинам в лицо, предположительно, из газового баллончика", — сказал дежурный офицер.

По его словам, в настоящий момент полицейские находятся на месте происшествия, опрашивают свидетелей, а также ищут злоумышленника.