Житель Кузбасса украл шлагбаумы, чтобы сделать водопровод

КЕМЕРОВО, 31 мая — РИА Новости. Транспортные полицейские задержали в Топкинском районе Кемеровской области местного жителя, похитившего железнодорожные шлагбаумы и знак габарита высоты, которые собирался использовать в личном хозяйстве: из знака похититель хотел сделать зимнюю лопату, а шлагбаумы использовать в качестве водопровода.
По данным ведомства, никаких особых следов хищения на месте происшествия оставлено не было, поэтому оперативники транспортной полиции стали проводить опрос населения окрестных деревень. В одной из них они установили подозреваемого.
"Восемнадцатилетний житель сельской местности посчитал, что железнодорожное оборудование используется на неохраняемом переезде крайне редко, поэтому решил найти ему более эффективное применение у себя дома. Он намеревался сделать из знака высоты зимнюю лопату, а шлагбаумы, выполненные из качественных труб, использовать в качестве водопровода или столбиков ограды", — сказала Щербинина.
По ее словам, похищенное изъято, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.