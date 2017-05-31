Житель Кузбасса украл шлагбаумы, чтобы сделать водопровод

КЕМЕРОВО, 31 мая — РИА Новости. Транспортные полицейские задержали в Топкинском районе Кемеровской области местного жителя, похитившего железнодорожные шлагбаумы и знак габарита высоты, которые собирался использовать в личном хозяйстве: из знака похититель хотел сделать зимнюю лопату, а шлагбаумы использовать в качестве водопровода.

Как сообщила РИА Новости представитель Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина, о краже железнодорожного оборудования на перегоне станций Топки и Шишино в линейный отдел полиции на станции Топки заявил мастер участка.

По данным ведомства, никаких особых следов хищения на месте происшествия оставлено не было, поэтому оперативники транспортной полиции стали проводить опрос населения окрестных деревень. В одной из них они установили подозреваемого.

"Восемнадцатилетний житель сельской местности посчитал, что железнодорожное оборудование используется на неохраняемом переезде крайне редко, поэтому решил найти ему более эффективное применение у себя дома. Он намеревался сделать из знака высоты зимнюю лопату, а шлагбаумы, выполненные из качественных труб, использовать в качестве водопровода или столбиков ограды", — сказала Щербинина.

По ее словам, похищенное изъято, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.