В Москве у пациентки клиники остановилось сердце во время маммопластики

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в частной клиники в Мокве, где у 29-летней пациентки во время операции по изменению формы груди остановилось сердце, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, днем 17 апреля 2017 года в частной клинике во время проведения маммопластики у 29-летней девушке произошла остановка сердечной деятельности. После чего пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу в реанимационное отделение", — сказала Иванова.

Она уточнила, что в настоящее время девушка находится в медицинском учреждении в бессознательном состоянии.

В ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности, следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям и бездействию лиц, отвечающих за качество предоставления медицинских услуг, отмечает СК.