В Москве у пациентки клиники остановилось сердце во время маммопластики

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в частной клиники в Мокве, где у 29-летней пациентки во время операции по изменению формы груди остановилось сердце, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Она уточнила, что в настоящее время девушка находится в медицинском учреждении в бессознательном состоянии.
В ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности, следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям и бездействию лиц, отвечающих за качество предоставления медицинских услуг, отмечает СК.