Замглавы Чебаркуля приговорили к десяти годам колонии за получение взяток

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая — РИА Новости. Суд в среду приговорил бывшего заместителя главы администрации города Чебаркуль Челябинской области Алексея Сафонова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 миллионов рублей за получение взяток, сообщило следственное управление СКР по региону.
"Приговором суда Сафонову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 11,1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Сафонов признан виновным в "получении взяток", уточняется в сообщении.