Замглавы Чебаркуля приговорили к десяти годам колонии за получение взяток

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая — РИА Новости. Суд в среду приговорил бывшего заместителя главы администрации города Чебаркуль Челябинской области Алексея Сафонова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 миллионов рублей за получение взяток, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, в 2010 году чиновник принял у коммерческой организации работы по муниципальному контракту, которые были выполнены не полностью, получив за это взятку в размере 1,8 миллиона рублей. Также в 2011-2012 годах Сафонов получил взятку в размере около 2,2 миллиона рублей за общее покровительство указанной организации при заключении контракта, уточняет следствие.

"Приговором суда Сафонову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 11,1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Сафонов признан виновным в "получении взяток", уточняется в сообщении.