Спасатели подсчитали последствия урагана в Москве

Сломанное ураганом дерево на проезжей части одной из улиц в Москве

Сломанное ураганом дерево на проезжей части одной из улиц в Москве

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Прошедший в понедельник в Центральной России ураган повалил, по уточненным данным, свыше 20,5 тысяч деревьев, повреждены крыши более 320 домов, сообщает в среду МЧС России.

Скорость ветра составляла до 30 метров в секунду.

"Произошли аварийные отключения энергоснабжения более 300 населенных пунктов, 16,5 тысяч жилых и 1,3 тысяч дачных домов, падение более 20,5 тысяч деревьев", — говорится в сообщении.

Повреждены крыши более 320 зданий, в том числе одного роддома, 2,45 тысяч машин, в том числе один автобус.

Были задержаны более 50 авиарейсов, свыше 130 электричек, 23 пассажирских поездов дальнего следования и пять поездов московского метро. Пришлось отменить четыре аэроэкспресса в аэропорт Внуково.

Из-за упавших деревьев и рекламных конструкций было ограничено движение по 20 улицам Москвы.

"Вопросы жизнеобеспечения пассажиров решены компаниями-перевозчиками в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Информирование пассажиров проводилось диспетчерскими службами аэропортов через call-центры и авиакомпаниями посредством обзвона и sms-информирования", — добавили в МЧС России.

Не обошлось без человеческих жертв: по уточненным сведениям, погибли 15 человек, из них 10 — в Москве и пять — в Московской области. Около 200 пострадали, сообщил Следственный комитет.