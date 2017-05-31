Спасатели подсчитали последствия урагана в Москве
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Прошедший в понедельник в Центральной России ураган повалил, по уточненным данным, свыше 20,5 тысяч деревьев, повреждены крыши более 320 домов, сообщает в среду МЧС России.
Скорость ветра составляла до 30 метров в секунду.
"Произошли аварийные отключения энергоснабжения более 300 населенных пунктов, 16,5 тысяч жилых и 1,3 тысяч дачных домов, падение более 20,5 тысяч деревьев", — говорится в сообщении.
Повреждены крыши более 320 зданий, в том числе одного роддома, 2,45 тысяч машин, в том числе один автобус.
Были задержаны более 50 авиарейсов, свыше 130 электричек, 23 пассажирских поездов дальнего следования и пять поездов московского метро. Пришлось отменить четыре аэроэкспресса в аэропорт Внуково.
Из-за упавших деревьев и рекламных конструкций было ограничено движение по 20 улицам Москвы.
"Вопросы жизнеобеспечения пассажиров решены компаниями-перевозчиками в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Информирование пассажиров проводилось диспетчерскими службами аэропортов через call-центры и авиакомпаниями посредством обзвона и sms-информирования", — добавили в МЧС России.
Не обошлось без человеческих жертв: по уточненным сведениям, погибли 15 человек, из них 10 — в Москве и пять — в Московской области. Около 200 пострадали, сообщил Следственный комитет.
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.