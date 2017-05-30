На Урале автослесарь получил 12 лет колонии за убийство клиента

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая — РИА Новости. Суд во вторник приговорил автослесаря из Красноармейского района Челябинской области Владислава Чепижко к 12 годам колонии строгого режима за убийство клиента — директора Кыштымского завода газобетона, сообщила РИА Новости консультант Красноармейского райсуда Гульнара Гребенщикова.

По данным следствия, 22 марта 2016 года после посещения автосервиса в Челябинске пропал 36-летний директор ООО "Кыштыский завод газобетона" Алексей Заварухин. Позже его автомобиль был обнаружен на одной из автостоянок в районе аэропорта "Челябинск". Подозреваемый — 37-летний местный житель, работник автомастерской, был задержан , уточняет следствие.

По информации следствия, подозреваемый взял деньги у Заварухина, пообещал отремонтировать его автомобиль, а когда клиент 22 марта приехал забрать машину, она оказалась не готова. В ходе последующей ссоры подозреваемый выстрелил мужчине в голову из обреза охотничьего ружья, его автомобиль перевез на автостоянку и скрыл тело, добавляет следствие.

"Сегодня суд вынес приговор Владиславу Чепижко — суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также в пользу четырех потерпевших судом взыскан моральный вред общей суммой в 6 миллионов рублей", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.