В Пензе проверяют сообщения об обрушении балкона вместе с пенсионеркой

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие в Пензе проверяет сообщение о том, что местная пенсионерка получила травмы позвоночника при обрушении балкона многоквартирного жилого дома, сообщило во вторник СУСК РФ по области.

"Из сообщения… следует, что в многоквартирном доме №41 на улице Молодежной в городе Пензе обрушился и упал на землю пол балкона второго этажа вместе с находившейся на нем 74-летней хозяйкой квартиры. После падения женщина была доставлена в медицинское учреждение, где при обследовании у нее были диагностированы травмы позвоночника", — говорится в сообщении.

По данному сообщению проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СУСК.