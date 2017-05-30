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Происшествия

Собянин рассказал о ситуации в Москве после смерча

Сюжет:
Смерч в московском регионе (62)
12:0430.05.2017
(обновлено: 12:17 30.05.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСломанное ураганом дерево, на трамвайных путях в МосквеСломанное ураганом дерево, на трамвайных путях в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В больницах Москвы после разгула стихии остаются 108 человек, повреждены кровли почти 250 домов, свыше 130 опор освещения, около 2 тысяч автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.

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"По последним данным, в больницах находятся 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев", — написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, на ликвидации последствий стихии работают около 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники.

Смерч обрушился на Московский регион в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Последствия смерча в Москве
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей КиселевВ понедельник днем на Москву обрушился смерч с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.Последствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Киселев
В понедельник днем на Москву обрушился смерч с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВетер в столице повалил около 600 деревьев.Сломанное ураганом дерево на трамвайных путях в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ветер в столице повалил около 600 деревьев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСмерчем срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.Сорванный ураганом рекламный щит на припаркованном автомобиле в Москве. 29 мая 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Смерчем срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
© РИА Новости / Геннадий МельникПерейти в фотобанкПоваленный светофор на Тверском бульваре в Москве.Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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Поваленный светофор на Тверском бульваре в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПогибли одиннадцать человек, еще около пятидесяти пострадали.Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Погибли одиннадцать человек, еще около пятидесяти пострадали.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.Автомобиль, пострадавший в результате урагана в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
© РИА Новости / Яна БурмистроваПерейти в фотобанкИз-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".Сломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Яна Бурмистрова
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Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПоваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.Поваленные ураганом деревья, во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСиноптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.Автомобили, пострадавшие в результате урагана в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.
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