Собянин рассказал о ситуации в Москве после смерча

Сломанное ураганом дерево, на трамвайных путях в Москве

Сломанное ураганом дерево, на трамвайных путях в Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В больницах Москвы после разгула стихии остаются 108 человек, повреждены кровли почти 250 домов, свыше 130 опор освещения, около 2 тысяч автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.

"По последним данным, в больницах находятся 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев", — написал Собянин на своей странице "ВКонтакте"

По его словам, на ликвидации последствий стихии работают около 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники.

Смерч обрушился на Московский регион в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.