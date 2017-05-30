Собянин рассказал о ситуации в Москве после смерча
12:0430.05.2017
(обновлено: 12:17 30.05.2017)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В больницах Москвы после разгула стихии остаются 108 человек, повреждены кровли почти 250 домов, свыше 130 опор освещения, около 2 тысяч автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.
"По последним данным, в больницах находятся 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев", — написал Собянин на своей странице "ВКонтакте"
.
По его словам, на ликвидации последствий стихии работают около 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники.
Смерч обрушился на Московский регион в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.
В понедельник днем на Москву обрушился смерч с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.
Ветер в столице повалил около 600 деревьев.
Смерчем срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
Поваленный светофор на Тверском бульваре в Москве.
Погибли одиннадцать человек, еще около пятидесяти пострадали.
Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
В Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
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