СК начал проверку после ЧП с теплоходом в Нижегородской области
11:4230.05.2017
(обновлено: 11:43 30.05.2017)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после того, как теплоход "Очарованный странник", на борту которого находились порядка 200 пассажиров и членов экипажа, сел на мель в акватории притока Волги — реки Суры в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК России.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в акватории реки Волга в Воротынском районе Нижегородской области сель на мель теплоход "Очарованный странник", выполнявший рейс из Казани в Москву. Судно в результате ЧП не повреждено, разлива топлива нет. Теплоход пытаются снять с мели с помощью буксира-тягача. Обстоятельства происшествия выясняются.
"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту оказания услуг перевозки речным транспортом, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по факту посадки на мель следующего из Казани теплохода", — говорится в сообщении.
Согласно данным СК, на борту теплохода, следовавшем рейсом Казань-Москва, находились 143 пассажира и 57 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажирскую перевозку осуществляло ООО "Волжские путешествия +" (Казань).