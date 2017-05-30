СК начал проверку после ЧП с теплоходом в Нижегородской области

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после того, как теплоход "Очарованный странник", на борту которого находились порядка 200 пассажиров и членов экипажа, сел на мель в акватории притока Волги — реки Суры в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК России.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в акватории реки Волга в Воротынском районе Нижегородской области сель на мель теплоход "Очарованный странник", выполнявший рейс из Казани в Москву. Судно в результате ЧП не повреждено, разлива топлива нет. Теплоход пытаются снять с мели с помощью буксира-тягача. Обстоятельства происшествия выясняются.

"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту оказания услуг перевозки речным транспортом, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по факту посадки на мель следующего из Казани теплохода", — говорится в сообщении.

Согласно данным СК, на борту теплохода, следовавшем рейсом Казань-Москва, находились 143 пассажира и 57 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажирскую перевозку осуществляло ООО "Волжские путешествия +" (Казань).