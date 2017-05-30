СК возбудил еще одно дело о халатности после пожара в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности по факту крупного пожара в поселке Стрелка под Лесосибирском, в результате которого сгорело более 30 жилых домов и несколько предприятий по лесопереработке, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Ранее уголовные дела о халатности были возбуждены по фактам пожаров и гибели людей в Канске и поселке Тиличеть.

По предварительной версии, днем 24 мая загорелся лес в районе "Лебяжьего озера", расположенного в 5 километрах южнее городского поселка Стрелка города Лесосибирска. В результате распространения огня произошло возгорание частных жилых домов на улицах Таежная, Гулика, Проточная и переулке Таежный в поселке. В результате пожара были уничтожены огнем 34 частных жилых дома, в которых проживало 199 граждан, жильцы домов эвакуированы, жертв нет. Кроме того, пострадали несколько производственных предприятий.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", — сказала Дегидь.

В настоящее время осмотрены домовладения, уничтоженные и пострадавшие в результате пожара, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения. Для установления границ возгорания с помощью GPS-навигатора и аэрофотосъемки осмотрена территория, охваченная пожаром. Допрашиваются свидетели, запрошены документы о подготовке поселения к пожароопасному периоду, инструкции должностных лиц администрации города Лесосибирска и сотрудников пожарной службы. В ходе расследования уголовного дела будут детально изучены все причины и условия возникновения пожара, оставившего жителей поселка Стрелка без крова.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в Красноярском крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли три человека. Более 90 жителей обратились к медикам. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня.

По уточненным данным МЧС, 24 мая в пяти населенных пунктах пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли.