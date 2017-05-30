СК возбудил дело после пожара, уничтожившего 34 дома в красноярском поселке

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после крупного пожара в красноярском поселке Стрелка, который уничтожил 34 дома, сообщает СК России.

По данным ведомства, 24 мая загорелся лес в районе Лебяжьего озера, расположенного недалеко от Лесосибирска. В результате распространения огня произошло возгорание частных жилых домов на улицах Таежной, Гулика, Проточной и переулке Таежном городского поселка Стрелка Лесосибирска. Отмечается, что пожаром были уничтожены 34 частных жилых дома, в которых проживали 199 граждан, им причинен особо крупный ушерб, жильцы домов эвакуированы, жертв нет. Кроме того, пострадали несколько производственных предприятий.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью1 статьи293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", — говорится в сообщении.

В настоящее время осмотрены места происшествий, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения. Для установления границ возгорания произведен осмотр территории, охваченной пожаром, с применением GPS-навигатора и аэрофотосъемки.

Также допрашиваются свидетели, запрошены документы о подготовке поселения к пожароопасному периоду, инструкции должностных лиц администрации Лесосибирска и сотрудников пожарной службы.