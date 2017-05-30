СК возбудил дело после пожара, уничтожившего 34 дома в красноярском поселке

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после крупного пожара в красноярском поселке Стрелка, который уничтожил 34 дома, сообщает СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью1 статьи293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", — говорится в сообщении.
В настоящее время осмотрены места происшествий, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения. Для установления границ возгорания произведен осмотр территории, охваченной пожаром, с применением GPS-навигатора и аэрофотосъемки.
Также допрашиваются свидетели, запрошены документы о подготовке поселения к пожароопасному периоду, инструкции должностных лиц администрации Лесосибирска и сотрудников пожарной службы.