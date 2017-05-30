В Забайкалье летчика-любителя оштрафовали за "мертвую петлю" с пассажирами

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Суд в Чите оштрафовал на пять тысяч рублей 49-летнего местного жителя, который, не имея прав на выполнение полетов, катал пассажиров за деньги на своем самолете и выполнял "мертвую петлю", сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Дело летчика-любителя, обвиняемого по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), рассматривал Центральный районный суд Читы, отметили в ведомстве.

По данным суда, обвиняемый в мае 2016 года, для получения материальной выгоды, совершил на своем Dragonfly два развлекательных полета с пассажирами в границах Читы и Читинского района на высоте более 200 метров от земли продолжительностью около 20 минут со взлетом и посадкой на аэродроме "Каштак".

"Во время полета была исполнена фигура высшего пилотажа — "мертвая петля" (петля Нестерова). За полеты получил 5 тысяч рублей. При этом оказанные обвиняемым услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку он не имел действующего свидетельства пилота и не прошел соответствующего обучения на право его получения, не имел медицинского заключения врачебно-летной экспертной комиссии, а соответственно не имел права на управление воздушным судном и права на осуществление полетов", — говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что, кроме того, на воздушное судно отсутствовал сертификат летной годности, что влечет запрет его эксплуатации. Подсудимый свою вину не признал, однако представленные государственным обвинителем суду доказательства легли в основу обвинительного приговора. С учетом мнения гособвинителя судом было назначено уголовное наказание в виде штрафа.