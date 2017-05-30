Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь выросла почти в два раза

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь увеличилась с 348 до 693 гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

По информации ведомства, за сутки ликвидировано восемь пожаров на 430 гектарах. Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в крае зафиксировано 18 пожаров на площади 348 гектаров.

"На 11.00 (07.00 мск) в крае зарегистрировано 24 лесных пожара — в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Дзержинском, Нижнеингашском, Канском, Абанском, Шарыповском, Курагинском и Ермаковском районах на площади 693 гектара", — говорится в сообщении.

Большая часть возгораний действует в авиационной труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. Пять пожаров на 134 гектарах локализованы. В тушении задействованы более 320 человек и около 50 единиц техники.