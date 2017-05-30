МЧС получило более 4,5 тысяч заявок о происшествиях из-за урагана в Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 4,5 тысяч заявок о происшествиях поступили в МЧС во время урагана в Москве, сообщил журналистам во вторник замначальника столичного главка ведомства Андрей Мищенко.

"Первые сообщения о происшествиях стали поступать в Центр управления в кризисных ситуациях в 15.00. Всего было обработано более 4,5 тысяч заявок", — сказал Мищенко.

"Наибольшее количество обращений от граждан поступило с территорий Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов", — сказал он, добавив, что меньше всего сообщений о происшествиях поступило с территории Троицкого и Новомосковского административного округа и Зеленограда.

Он добавил, что с 07.00 вторника в Бюро судмедэкспертизы будет организована работа психологов, развернута оперативная группа Управления МЧС по Южному административному округу. По его словам, предупреждение о прохождении неблагоприятного циклона было получено МЧС от Центрального управления Гидрометеорологии в 12.30 29 мая.