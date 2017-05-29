СК задержал посредника в получении взятки экс-губернатором Юревичем

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Задержан посредник в получении экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем взятки в размере 3,4 миллиарда рублей, сообщила в понедельник журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 миллиарда рублей. За посредничество в получении взятки задержан Андрей Чуркин – директор московского представительства филиала ОАО "Макфа", помощник депутата Государственной Думы РФ", — сказала Петренко.

Она сообщила, что по ходатайству следствия Чуркин заключен под стражу.