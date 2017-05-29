Поезда проходят две станции МЦК без остановки из-за урагана

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Движение по часовой стрелке на МЦК было приостановлено из-за урагана, сейчас поезда следуют без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево", сообщает пресс-служба МЦК.

#движениеМЦК в настоящее время по часовой стрелке "Ласточки" проходят станции Балтийская и Коптево без остановки для посадки и высадки — МЦК (@mosmetro_mcc) 29 мая 2017 г.

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Затем пресс-служба добавила, что против часовой стрелки "Ласточки" следуют в необходимом интервальном режиме, а по часовой стрелке поезда проходят станции "Балтийская" и "Коптево" без остановки для посадки и высадки.