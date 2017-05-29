Кузбасская школа выплатит компенсацию ученице за перелом позвоночника

КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Калтанский районный суд в Кемеровской области по требованию прокурора взыскал со школы компенсацию морального вреда в пользу ученицы, которая поскользнулась на лестнице образовательного учреждения и получила перелом позвоночника, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в прокуратуру обратился отец пострадавшей и попросил защитить права его несовершеннолетней дочери. В декабре 2016 года она перед началом занятий поскользнулась на лестнице в школе и упала, получив закрытый неосложненный перелом тела позвонка. Девочку госпитализировали, до конца месяца она находилась на стационарном лечении.

"Ребенок пропустил занятия как в общеобразовательной, так и в музыкальной школе, а также все праздничные и концертные мероприятия, связанные с новогодними праздниками и каникулами. До настоящего времени она находится на амбулаторном лечении и обучается на дому. Также родители отметили, что дочери причинена психологическая травма: она лишена возможности обучаться вместе со сверстниками", — говорится в сообщении.

Городская прокуратура проверила работу школьной администрации и выявила нарушения в части создания безопасных условий обучения и воспитания учащихся, присмотра и ухода за ними, а также при расследовании несчастного случая. Руководителю управления образования администрации Калтана внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого директора образовательной организации привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор помог отцу-пенсионеру пострадавшей девочки обратиться в суд с заявлением о компенсации. "В итоге 15-летней девочке взыскана компенсация морального вреда за перелом позвоночника. За травму, полученную в школе, ей взыскали 100 тысяч рублей", — добавили в надзорном ведомстве.