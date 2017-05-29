Площадь пожаров в Бурятии за выходные не изменилась

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. За выходные площадь лесных пожаров в Бурятии осталась прежней и составляет 15 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

По информации ведомства, за выходные было потушено два пожара на площади менее четырех гектаров. Ранее сообщалось, что площадь пожаров в республике на утро пятницы составляла 15 гектаров.

"На утро 29 мая в республике зарегистрировано два локализованных лесных пожара в Северо-Байкальском районе на площади 15 гектаров. На данный момент ведется дотушивание очагов", — говорится в сообщении.

На тушении работают более 40 человек и 10 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 15,2 тысячи гектаров. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано 253 лесных пожара на общей площади более 87,5 тысяч гектаров. —0-