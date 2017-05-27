В Москве задержали трех человек, устроивших драку со стрельбой

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали троих молодых людей, которые утром в субботу в Москве после ссоры избили своих оппонентов и сделали по ним несколько выстрелов из пневматики, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

"В течение трех минут экипаж группы задержания остановил автомобиль Ford Focus, в котором находились трое неизвестных. В ходе разбирательства было установлено, что данные граждане, в результате внезапно возникшей ссоры, на фоне личных неприязненных отношений избили трех молодых людей, произвели в их сторону несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего скрылись с места происшествия", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Маршала Кулакова около пяти утра. Задержанные были доставлены в отдел полиции, ими оказались трое уроженцев Оренбургской области в возрасте 24, 22 и 19 лет.

"Потерпевшие были доставлены в одну из городских больниц. По данному факту ведется разбирательство и выясняются все обстоятельства произошедшего", — добавили в ведомстве.