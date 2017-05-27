Транспортная прокуратура подтвердила гибель трех человек при падении Як-18

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Московской области, совершавшего прогулочный полет, сообщила РИА Новости официальный представитель московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что три человека погибли, по уточненным данным, в результате крушения легкомоторного самолета Як-18 в Можайском районе Московской области.

"Три человека погибли — пилот и два пассажира. Предварительно, самолет совершал прогулочный полет", — сказала Короткова.

Легкомоторный самолет упал в поле на западе Подмосковья в районе 108-го километра Можайского шоссе. Проверку по факту авиапроисшествия начали следователи.